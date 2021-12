Probabili formazioni Inter-Torino: torna Lautaro in coppia con Dzeko

Cinque vittorie di fila, 16 reti segnate, nessuno subito, il sorpasso a Milan e Napoli in vetta alla classifica e il titolo di campione d'Inverno. Ora, l'ultima partita del 2021, contro il Torino. L'Inter cerca di chiudere un anno d'oro, tra titolo e primo posto al giro di boa, con la ciliegina sulla torta.

I nerazzurri di Inzaghi ricevono i granata forti del miglior rendimento interno del campionato: non hanno mai perso in casa in tutto il girone d'andata. Solo 5 invece i punti raccolti dagli uomini di Juric lontano dall'Olimpico Grande Torino.

Per provare a invertire il trend, il tecnico croato si aggrappa ai goal di Sanabria, che sarà il riferimento offensivo in un attacco di forte stampo croato, con Pjaca e Brekalo a supporto dell'ex Betis.

Out Belotti e Praet, a centrocampo spazio per Pobega e Lukic, ormai intoccabili. In difesa Djidji e Buongiorno più di Zima e Rodriguez, ma il ballottaggio è aperto.

Inzaghi dal canto suo ritrova Lautaro Martinez titolare, con Dzeko a supporto. Spicca la squalifica di Barella: sarà Vidal a prendere il suo posto nei tre in mezzo. La difesa sarà quella titolare, così come Handanovic, regolarmente tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Squalificati: Barella | Indisponibili: Brazao, Correa, Ranocchia

Ballottaggi: Dumfries 60%-Darmian 40%, Vidal 60%-Gagliardini 40%, Dzeko 60%-Sanchez 40%

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Belotti, Edera, Kone, Praet, Verdi

Ballottaggi: Djidji 55%-Zima 45%, Rodriguez 55%-Buongiorno 45%, Vojvoda 60%-Aina 40%, Pjaca 55%-Linetty 45%