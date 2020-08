Probabili formazioni Inter-Shakhtar Donetsk: Conte non cambia l'undici titolare

L'Inter sogna l'accesso alla finale di Europa League: prima bisognerà battere lo Shakhtar, Conte verso la conferma in blocco della squadra titolare.

10 anni dopo, la storia può ripetersi. Non sarà il palcoscenico della Champions, ma l' è comunque un più che ottimo trampolino di lancio per le ambizioni dell' , arrivata fino in semifinale dove stasera sfiderà lo Donetsk.

Tanti i motivi per i quali Conte può (e deve) credere al colpo grosso: dallo stato di grazia della sua squadra alla forte motivazione di superare l'ultimo scoglio prima della finale, che sarebbe la prima in campo internazionale per il tecnico salentino.

Nel 2014, infatti, l'avventura della si interruppe proprio a ridosso della finalissima: 0-0 a contro il nel match di ritorno ed eliminazione che negò ai bianconeri la possibilità di giocarsi la vittoria dell'Europa League nello stadio di casa.

Per raggiungere l'obiettivo, Conte si affiderà molto probabilmente allo stesso undici titolare che finora gli ha dato ampie garanzie battendo prima il e poi il : complice il ko di Sanchez, in attacco si rivedrà la 'Lula' con Lukaku e Lautaro a caccia di goal per incrementare i rispettivi bottini personali.

D'Ambrosio dovrebbe scendere in campo dal primo minuto a discapito di Candreva e Moses, Young intoccabile sulla fascia sinistra così come Brozovic in regia e Barella e Gagliardini nei ruoli di mezzali. Godin, De Vrij e Bastoni a comporre il terzo difensivo a protezione della porta di Handanovic.

Nello Shakhtar occhio all'unica punta Junior Moraes, riferimento offensivo coadiuvato dall'estro di Marlos, Alan Patrick e Taison. Mediana con il gioiello brasiliano Marcos Antonio e l'esperto Stepanenko. Dodo e Matviyenko i terzini, Kryvtsov e Khocholava i centrali di difesa. Tra i pali l'esperto Pyatov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SHAKHTAR DONETSK

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.