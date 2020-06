Probabili formazioni Inter-Sassuolo: Conte punta su Borja Valero

Borja Valero è pronto a prendere il posto di Gagliardini, ballottaggi sulle fasce con Candreva e Young favoriti. Possibile chance per Ranocchia.

Doveva essere quasi una 'scampagnata', alla fine la sofferenza ha preso il sopravvento: l' che ha battuto la ha finalmente ammirato a dosi maggiori la classe di Eriksen, divenuto ormai il centro di gravità permanente dell'undici titolare nerazzurro.

Conte sta plasmando la squadra attorno al danese che sembra aver affinato l'intesa con le punte, aspetto che in Coppa a era andato disatteso: a San Siro contro il non andrà in scena un turnover corposo e saranno pochi i cambi rispetto al match di tre giorni fa.

Il più importante riguarda il centrocampo: Gagliardini ha convinto a metà, ragion per cui la candidatura di Borja Valero si fa sempre più importante. Lo spagnolo era subentrato a San Siro contro i blucerchiati, nel tentativo di ristabilire l'ordine e 'pulire' la manovra interista, ad un certo punto andata in difficoltà al cospetto di una squadra rivitalizzata dal goal quasi casuale di Thorsby.

Chiaro che l'autonomia dell'ex non sia elevatissima, ma in soccorso di Conte arriva la possibilità di effettuare cinque sostituzioni per aggirare il problema e adattare in corsa la squadra a nuove soluzioni.

Dubbio in difesa, dove De Vrij potrebbe rifiatare: l'olandese non è apparso al massimo domenica sera, reo di essersi perso la marcatura di Colley in occasione del goal avversario. A prendere il suo posto potrebbe essere Ranocchia, che non gioca dal primo minuto dal ritorno dei sedicesimi di con il . Candreva e Young verso la conferma sulle fasce: in caso di riposo, pronti Moses e Biraghi.

Sassuolo senza l'infortunato Toljan, sulla destra spazio a Müldür. Chiriches in leggero vantaggio su Magnani al centro della retroguardia, Obiang e Locatelli in mediana. Sulla trequarti c'è Djuricic che dovrebbe spuntarla su Traoré: intoccabili Berardi, Boga e la punta Caputo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SASSUOLO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.