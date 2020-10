Probabili formazioni Inter-Milan: Conte con Brozovic e Perisic, torna Romagnoli

Un Derby di Milano che sa di piani alti quest'anno. Tante defezioni per entrambe le squadre, Conte lancia i croati, Pioli recupera Romagnoli.

Il grande giorno è arrivato. e si ritrovano faccia a faccia in dopo soltanto quattro giornate. Sarà quindi un Derby di Milano che varrà poco in termini di giudizi finali di classifica, ma che dirà molto sullo spessore e sul momento di forma delle due squadre.

Negli ultimi anni, mai come oggi, il Milan arriva nel momento migliore possibile per affrontare l'Inter. Al comando della classifica a punteggio pieno, con il morale alle stelle e con la convizione di poter tornare a vincere un Derby in campionato dopo quattro anni.

L’Inter ha vinto appunto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Milan: i nerazzurri hanno avuto una striscia di successi più lunga nel Derby di Milano solamente tra il 1979 e il 1983.

Altre squadre

Dopo l’ , che ha conquistato 56 punti, Milan (54) e Inter (47) sono le due squadre che hanno fatto meglio in Serie A nell’anno solare 2020 - nel periodo i rossoneri hanno la miglior difesa tra le squadre presenti anche nella scorsa stagione (22 goal subiti).

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Antonio Conte si ritrova senza Gagliardini, Nainggolan, I. Radu, Skriniar, Vecino, Young, Bastoni e Sensi. Scelte praticamente obbligate in tutti i reparti,con D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov a comporre l'inedito tridente difensivo.

A tutta fascia agiranno Hakimi e Perisic, mentre in mezzo al campo Brozovic, Barella e Vidal torneranno a comporre una mediana senza trequartista. Sanchez non al meglio, in attacco ci saranno Lukaku e Lautaro.

L'articolo prosegue qui sotto

Milan senza Duarte, Gabbia, Musacchio e Rebic, ma poco male per Stefano Pioli che in settimana ha recuperato due pezzi da novanta come il capitano Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Sulla trequarti Calhanoglu e Saelemaekers sembrano certi di una maglia, mentre è ballottaggio per la terza tra Castillejo e Diaz.

Probabili formazioni Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic