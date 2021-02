Probabili formazioni Inter-Genoa: Eriksen confermato, tocca a Scamacca

Ghiotta occasione per l'Inter, che contro il Genoa può allungare sul Milan, impegnato a Roma. Hakimi è squalificato: sulla destra tocca a Darmian.

Obiettivo: andare in fuga. E per l'Inter si tratta di una missione apparentemente possibile, se è vero che i nerazzurri sfidano il Genoa a San Siro mentre il Milan, secondo in classifica con 4 punti di distacco, sarà impegnato nel complicato posticipo in casa della Roma.

La formazione di Conte è tra le più in forma dell'intera Serie A, visto che è reduce da un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate. Una striscia di risultati positivi che ha consentito ai nerazzurri prima di avvicinare il Milan, quindi di superarlo al primo posto della classifica.

L’Inter ha vinto le ultime cinque gare di Serie A contro il Genoa senza subire goal: i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro una singola avversaria nella competizione senza subire goal nel parziale (cinque volte anche contro l’Atalanta nel 1953).

Capitolo formazioni: intoccabile la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e da Romelu Lukaku, devastanti anche una settimana fa nel derby contro il Milan. In mezzo al campo si vedrà nuovamente Eriksen, ormai pienamente inserito nei meccanismi di Conte che lo preferirà nuovamente a Vidal.

Difesa formata dal solito trio davanti ad Handanovic: da destra a sinistra, Skriniar, de Vrij e Bastoni. L'assenza forzata è quella di Hakimi, out causa squalifica e rimpiazzato da Darmian sulla fascia destra della difesa, con Perisic confermato sulla corsia opposta.

Il Genoa si schiererà con un modulo speculare rispetto a quello dell'Inter, il 3-5-2. Pronto il turnover per Ballardini, visti i prossimi impegni ravvicinati. Davanti Scamacca dovrebbe essere il partner di Shomurodov. Retroguardia tipo, con Radovanovic nel nuovo ruolo di centrale difensivo.

Rovella favorito su Badelj in mezzo al campo, mentre sulla fascia destra giocherà Ghiglione, con Zappacosta su quella opposta per far riposare Czyborra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Rovella, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Shomurodov.