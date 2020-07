Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Lukaku c'è, chance per Eriksen

Antonio Conte cercherà in tutti i modi di raggiungere il secondo posto; contro la Fiorentina di Cutrone e Ribery, lancia Lukaku ed Eriksen titolari.

Dopo il passo falso contro la e di fatto la consegna dello Scudetto alla , l' non ha più molto per cui lottare in queste ultime quattro giornate di , se non per il secondo posto attualmente occupato dall' (che ieri ha vinto contro il Bologna).

Stasera però a San Siro arriva la , che si trova in un grande momento di forma dopo le vittorie contro e e la salvezza ormai raggiunta a quota 42 punti.

Sono 81 le sfide in casa dell' Inter, con la Fiorentina in trasferta: il bilancio si compone di 48 vittorie interne, 18 pareggi e 15 successi esterni. Non c’è stato nemmeno un pareggio nelle ultime 20 sfide tra Inter e Fiorentina in casa dei nerazzurri in campionato: 17 successi interni e tre vittorie esterne dal 1997 in avanti.

Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della partita ha annunciato un po' di turnover, anche se ha comunque lasciato il punto interrogativo. D'altronde sicuramente finire il campionato al secondo posto sarebbe un upgrade rispetto al passato, ma la ormai è assicurata e con il turnover si eviterebbe di far arrivare dei giocatori con il fiato corto in , ad agosto.

In difesa dovrebbe riposare Bastoni, a vantaggio di Godin che si prende la maglia da titolare a sinistra. Ballottaggio tra Skriniar e D'Ambrosio, con il primo leggermente favorito. A centrocampo i dubbi di Conte riguardano soprattutto le due maglie in mediana: Gagliardini verso il riposo, con Barella e Brozovic titolari, anche se il croato è insidiato da Borja Valero.

Chance importante per Eriksen, che finalmente viene schierato dal primo minuto. In attacco riposo per Lautaro Martinez, torna Lukaku dal primo minuto in compagnia del tarantolato Sanchez.

Iachini è molto più certo della formazione che schiererà a San Siro, dopo alcune buone prestazioni della sua squadra. In attacco Cutrone si è guadagnato i gradi da titolare e ci sarà anche oggi, accompagnato dalla fantasia di Ribery.

Non convocato Dragowski ancora per i problemi alla schiena, titolare sarà quindi in porta Terracciano. Difesa scolpita con Caceres, Pezzella e Milenkovic. Chiesa ancora nel ruolo di quinto centrocampista a tutta fascia, con Dalbert a fare la stessa cosa a sinistra. Castrovilli e Duncan confermati in mezzo accanto a Pulgar.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.