Probabili formazioni Inter-Fiorentina: subito Kolarov, Eriksen titolare

Debutto in campionato per l’Inter di Antonio Conte. I meneghini ospitano a San Siro la Fiorentina e puntano sulla fantasia di Eriksen.

Inizia alla seconda giornata il campionato dell’. La compagine nella scorsa stagione si è spinta fino alla finalissima di e quindi, avendo chiuso in ritardo rispetto a molte altre rivali della , si è vista concedere una settimana di lavoro in più per preparare al meglio la nuova annata.

Grandi protagonisti in sede di mercato, i meneghini ripartiranno da San Siro e da una che viceversa ha già esordito nel torneo superando, in quella che è stata la prima partita assoluta del campionato, il di Marco Giampaolo al Franchi.

Per l’occasione, Antonio Conte dovrebbe schierare l’Inter con un 3-4-1-2 nel quale, nella difesa davanti ad Handanovic, dovrebbe esserci subito posto per Kolarov. L’ex , agirà da terzo di sinistra in una linea che sarà completata da D’Ambrosio e Bastoni. Inizialmente out quindi Skriniar, che è al centro di diversi rumors di mercato, mentre non sarà certamente della sfida De Vrij a causa di una squalifica.

A centrocampo, un altro colpo estivo, Hakimi, sarà chiamato a presidiare l’out di destra, mentre sull’opposto ci sarà quel Perisic che è da poco rientrato dalla fortunatissima esperienza in prestito al . In mediana ci saranno Barella e Gagliardini (ma anche Sensi scalpita), mentre Eriksen agirà qualche metro più avanti in veste di trequartista a supporto della coppia d’attacco Lukaku-Martinez. Probabile panchina per l’ultimo arrivato Arturo Vidal.

Consueto 3-5-2 per Beppe Iachini. Il tecnico viola valuterà fino alla fine la possibilità di schierare Pezzella dal 1’ (è tornato tra i convocati, ma non è al meglio), ma comunque Ceccherini sembra in netto vantaggio per una maglia da titolare nel cuore di una difesa completata da Milenkovic e Caceres. Tra i pali ci sarà ovviamente Dragowski.

A centrocampo, Chiesa sarà nuovamente chiamato ad agire a tutta fascia a destra, mentre a sinistra ci sarà quel Biraghi che solo poche settimane fa vestiva di nerazzurro. Al centro, è scontata l’assenza di Pulgar (non è stato convocato) ma ci sarà da registrare l’esordio del grande colpo di mercato gigliato: Amrabat. Al fianco dell’ex ci saranno Castrovilli ed uno tra Duncan e Bonaventura. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Ribery-Kouamé, ma anche Vlahovic scalpita.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.