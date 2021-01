Probabili formazioni Inter-Crotone: operazione sorpasso, rientra Vidal

I nerazzurri aprono la quindicesima giornata di Serie A contro il Crotone. In caso di vittoria sarebbe momentaneo sorpasso in vetta alla classifica.

Tocca all' aprire il 2021 della . I nerazzurri infatti ospiteranno il nel lunch-match della quindicesima giornata. Una gara che, in caso di vittoria, potrebbe regalare il momentaneo sorpasso in vetta alla classifica aspettando - .

L'Inter peraltro ha chiuso alla grande il 2020 centrando a il settimo successo consecutivo in Serie A. Un vero e proprio filotto che ha permesso alla squadra di Conte di tenere il ritmo dei cugini e staccare le altre rivali, dal alla .

Contro il Crotone quindi Conte cerca l'ottava vittoria di fila e può nuovamente contare su Arturo Vidal, che giocherà titolare insieme a Brozovic e Barella. Confermatissima la difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Sugli esterni Hakimi e Young, quest'ultimo favorito su Perisic. Davanti la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Nelle file del Crotone, reduce dall'importantissima vittoria casalinga contro il prima di Natale, Stroppa deve rinunciare a Benali e Cigarini ma recupera Rispoli almeno per la panchina.

Possibili novità in attacco, dove Riviere insidia Simy per fare coppia con Messias, e in difesa con Golemic favorito su Marrone. Ballottaggio anche in regia tra Petriccione e Zanellato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CROTONE

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere.