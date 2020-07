Probabili formazioni Inter-Brescia: riposo per Eriksen e Lukaku

Turno di riposo per Eriksen e Lukaku: Inter con Lautaro e Sanchez in attacco. Brescia guidato dalla classe dell'uomo mercato Tonali.

La vittoria col brivido di Parma ha quantomeno riconsegnato alcune certezze all' che, le rimonte, non è in grado soltanto di subirle ma anche di farle: un'iniezione di fiducia in vista dell'impegno col , sulla carta abbordabile ma da non prendere assolutamente sotto gamba.

Conte sarà di nuovo in panchina dopo aver assistito - con estrema sofferenza - all'ultimo match dalla tribuna per scontare un turno di squalifica: così come accaduto contro il , il tecnico salentino varerà un turnover che cambierà parzialmente faccia alla squadra.

Le novità maggiori riguardano il reparto avanzato: turno di riposo sia per Eriksen che per Lukaku e accantonato - almeno per questa partita - il modulo che prevede il trequartista, con ritorno all'amato 3-5-2. In coppia con Lautaro ci sarà Sanchez, tra i migliori al 'Tardini' dove è subentrato.

Brozovic - che come Vecino sta recuperando con celerità, Conte dixit - potrebbe accomodarsi almeno in panchina: Borja Valero in campo dal 1', Moses dovrebbe far rifiatare Candreva che a è risultato uno dei peggiori. In difesa è pronto al ritorno dal primo minuto l'ultimo match-winner Bastoni: a farne le spese sarà D'Ambrosio, altri due turni di squalifica da scontare per Skriniar.

Il Brescia si aggrappa alla coppia offensiva Torregrossa-Donnarumma, considerato che il rapporto con Balotelli è ormai compromesso. Da seguire con estrema attenzione la prestazione di Tonali contro quelli che potrebbero essere i suoi futuri compagni il prossimo anno. Conferma per il classe 2002 Papetti che peraltro è un ex avendo trascorso un periodo nelle giovanili dell'Inter. Sicuro assente Romulo che non ha rinnovato il contratto scaduto ieri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BRESCIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.