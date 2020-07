Probabili formazioni Inter-Bologna: riecco la 'Lu-La' in attacco

L'Inter ha la chance di avvicinarsi ulteriormente alla Lazio: contro il Bologna spazio a Lukaku e Lautaro in avanti, Brozovic recuperato.

La sconfitta a sorpresa della Lazio ha regalato una ghiotta opportunità all' che, battendo quest'oggi il a San Siro, salirebbe a quota 67 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal secondo posto occupato dai biancocelesti.

Per Conte le buone notizie non sono finite qui: recuperato infatti Brozovic che dovrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Barella a centrocampo, sulle fasce spazio per Candreva (Moses si è appena infortunato) e Young.

Novità anche in attacco con il ritorno della 'Lu-La': Lukaku e Lautaro più di Sanchez nonostante l'ottima prestazione offerta contro il dal cileno, arma preziosa da utilizzare a gara in corso. Eriksen in veste di trequartista.

Altre squadre

Rendimento del 'Toro', in particolare, sotto la lente d'ingrandimento: appena una rete realizzata nelle ultime nove partite e confidenza col goal da ritrovare per non compromettere questo finale di stagione importantissimo.

Dubbio in difesa dove Godin è in leggero vantaggio su D'Ambrosio per giocare vicino a De Vrij e Bastoni. Skriniar dovrà scontare l'ultimo dei tre turni di squalifica che gli erano stati comminati dopo l'espulsione ricevuta contro il .

E' corsa a tre per due maglie nel reparto avanzato del Bologna: Barrow e Palacio in pole su Sansone. Dijks e Schouten dovrebbero spuntarla rispettivamente su Krejci e Dominguez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BOLOGNA

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.