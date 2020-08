Probabili formazioni Inter-Bayer Leverkusen: Conte non cambia, Lautaro con Lukaku

Serata fondamentale per la stagione dell'Inter: la squadra di Conte affronta nei quarti di finale di Europa League il Bayer Leverkusen.

L' dopo aver sconfitto il con la netta vittoria per due a zero, si trova nel cammino dell' il . La squadra di Conte è a detta di tutti una delle favorite per la vittoria finale del torneo, ma dovrà stare molto attenta ai tedeschi.

Il Bayer Leverkusen ha eliminato i con due vittorie tra andata e ritorno negli ottavi di finale. È la prima volta che l’Inter gioca i quarti di finale di una competizione europea dalla 2010-11, quando fu sconfitta dallo 04. L’ultima volta in cui i nerazzurri si sono qualificati a una semifinale europea è stata nel 2009-10, quando vinsero la Champions League.

Antonio Conte proprio per questo motivo crede molto nella vittoria e non vuole minimamente toccare una squadra che nelle ultime uscite stagionali ha fatto benissimo. Oggi in campo a Düsseldorf scenderà la stessa formazione che ha battuto il Getafe, al netto di cambiamenti dell'ultima ora.

Davanti ad Handanovic quindi ci sarà ancora Diego Godin, preferito a Skriniar. De Vrij e Bastoni come sempre completano la retroguardia. D'Ambrosio vince ancora il ballottaggio con Candreva sulla fascia destra, mentre Young quello con Biraghi sulla sinistra.

A centrocampo sta ancora fuori Eriksen, con le conferme di Brozovic, Barella e Gagliardini. Sanchez arma a partita in corso per Conte, visto che dal primo minuto non si toccano né Lukaku, né Lautaro.

Bosz senza lo squalificato Aranguiz: a sostituirlo sarà Demirbay, che rientra a sua volta dalla squalifica. Havertz pericolo numero uno per la difesa nerazzurra: agirà da falso nueve come nelle ultime sfide di . Ad accompagnarlo Diaby e Bailey.

Le probabili formazioni di Inter-Bayer:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Havertz, Diaby.