Probabili formazioni Genoa-Verona: Destro scalda i motori

Zappacosta e Masiello titolari nel Genoa, dentro anche Czbyorra. Nel Verona si rivede Zaccagni, mentre Dimarco è squalificato.

Il Genoa ha stupito nella seconda parte di stagione, il Verona nella prima. Entrambe sono a distanza dalla zona calda, decise ad allontanarsi ulteriormente per raggiungere quanto prima la quota 40 e guardare oltre in vista delle ultime giornate.

Nella gara d'andata deludente 0-0 tra Genoa e Verona in quel del Bentegodi, mentre nella passata stagione un trionfo a testa: 3-0 per i gialloblù tra le mura amiche e 2-1 per i rossoblù. Ora la nuova sfida, senza tifosi causa pandemia di coronavirus.

Biraschi unico assente in casa Genoa, Goldaniga in difesa al fianco di Radovanovic e Masiello. Torna Criscito, ma per la panchina. Ballardini ritrova il centrocampo titolare, Zappacosta e Czyborra sulle fasce, Zajc, Badelj e Strootman giocao come interni. Al fianco di Destro ci sarà Shomurodov.

L'articolo prosegue qui sotto

Juric deve fare i conti con diversi infortunati, tra cui Ceccherini e Dawidowicz: Cetin titolare assieme a Gunter e Lovato. Dimarco è squalificato, Lazovic si riprende il posto sulla fascia sinistra. Completano il reparto Tameze, Ilic e Faraoni. Zaccagni nuovamente dal 1' con Barak, unica punta Lasagna. Out Kalinic. Torna Benassi, alla prima convocazione stagionale.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.