Probabili formazioni Genoa-Udinese: torna Perin

Genoa e Udinese cercano punti per rafforzare la loro classifica 'tranquilla': Scamacca o Pandev nel 'Grifone', bianconeri con Llorente.

Vincere vorrebbe significare tirarsi (quasi) definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere: l' Udinese è già a buon punto con i suoi 32 punti, cinque in più rispetto al Genoa rinato grazie alla gestione Ballardini.

Sia rossoblù che bianconeri hanno migliorato la loro classifica col passare delle giornate dopo un avvio non proprio eccelso, caratterizzato dalla difficoltà di capitalizzare al massimo la mole di gioco creata.

'Grifone' senza gli squalificati Masiello e Destro: in coppia con Shomurodov uno tra Pandev e Scamacca, alla ricerca di una soddisfazione personale che in campionato non si vede addirittura dal 4 novembre. Zappacosta e Czyborra i quinti, Zajc e Strootman interni ai lati di Badelj. Dietro fiducia a Goldaniga, Radovanovic e Criscito, tra i pali si rivede il titolarissimo Perin.

Friulani guidati dal 'cervello' De Paul, mezzala di qualità con Arslan ai fianchi del regista Walace. Molina e Stryger Larsen gli esterni, Pereyra trequartista in assistenza al 'pivot' Llorente. Terzetto difensivo composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck, tutti a protezione di Musso.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.