Probabili formazioni Genoa-Spezia: Scamacca titolare

Nel Genoa non c'è lo squalificato Radovanovic, in difesa Masiello e Zapata. Spezia con Maggiore, dentro anche Verde.

Il Cagliari è tornato a far paura, diverse squadre sono ora nuovamente risucchiate nella lotta salvezza. Tra queste Genoa e Spezia, che apriranno il 33esimo turno di campionato. Entambe si trovano attualmente a 33 punti, a +5 sul team sardo, terzultimo.

Nella gara d'andata il Genoa ha avuto la meglio per 2-1: lo Spezia spera di vincere senza subire goal, così da andare in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti, che potrebbero risultare fondamentali nell'ultima parte di campionato in caso di arrivo a pari punti.

Genoa con il 3-5-2, ci sono Scamacca e Destro in avanti. Czyborra e Zappacosta larghi sulle fasce, in mezzo ci sarà Strootman con Zajc e Badelj. In porta Perin, con Masiello, Zapata e Criscito a comporre la difesa. Fuori Biraschi, squalificato Radovanovic.

Gyasi, Nzola e Verde in attacco per lo Spezia, mentre a centrocampo Italiano sceglie Maggiore insieme a Ricci ed Estevez. Marchizza e Ferrer terzini, al centro Ismajli e Terzi con Provedel tra i pali. In panchina Sena e Pobega e Bastoni.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.