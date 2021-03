Probabili formazioni Genoa-Sampdoria: spazio per Shomurodov

E' arrivata l'ora del Derby della Lanterna: Ballardini sceglie Badelj e Strootman, Ranieri punta su Candreva e Keita.

I tifosi non ci saranno causa pandemia di coronavirus, ma da casa i fans non aspettano altro. Al Ferraris di Genova si gioca il match più sentito, il Derby che vedrà Genoa e Sampdoria provare ad ottenere il titolo di miglior squadra cittadina nel girone di ritorno.

Dall'arrivo di Ballardini il Genoa si è decisamente risvegliato rispetto all'andata ed ora ha solamente quattro punti in meno dei cugini della Sampdoria: entrambe vogliono raggiungere il prima possibile quota quaranta, la stracittadina può aiutare nel cammino.

Ballardini si affida a Shomurodov insieme a Destro, in porta Perin sarà difeso da Masiello, Radovanovic e Criscito. Centrocampo del Genoa composto da Zappacosta e Czyborra come esterni, mentre in mezzo giocheranno Zajc, Badelj e Strootman.

La Sampdoria risponde con il 4-4-2, Ranieri opta per Keita al fianco di capitan Quagliarella. Candreva e Jankto larghi, come interni agiranno Ekdal e Silva. Nessun dubbio tra i pali vista la presenza di Audero, difesa composta da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.