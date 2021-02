Probabili formazioni Genoa-Napoli: Destro-Scamacca, fuori Insigne

Anticipo serale tra Genoa e Napoli: Ballardini non cambia e affianca Scamacca a Destro, Gattuso torna al 4-3-3 con l'acciaccato Insigne in panchina.

Il ventunesimo turno di Serie A, nel menù del sabato offre l'anticipo serale di Marassi tra Genoa e Napoli. Grifone rigenerato dalla cura Ballardini, azzurri alle prese con un periodo reso complicato da risultati altalenanti e dalle nubi che aleggiano su Gattuso.

In casa rossoblù lo spartito tattico non si cambia: 3-5-2 con Radovanovic regista difensivo, Zappacosta e Czyborra esterni e qualità affidata a Zajc e Strootman ai fianchi di Badelj. In attacco, bomber destro insieme a Scamacca (favorito su Pandev e uno Shomurodov non al top).

Napoli senza Ghoulam e Koulibaly colpiti dal Covid, Fabian ancora in attesa dell'idoneità sportiva e Mertens tormentato dai guai alla caviglia. Tutti negativi i tamponi cui è stato sottoposto il resto della squadra nella notte tra sabato e domenica.

Ringhio torna al 4-3-3 con Maksimovic e Mario Rui titolari in difesa ed Elmas mezzala. Demme ha recuperato e fa il perno basso, l'acciaccato Insigne va in panchina: tridente Politano-Petagna-Lozano. Al 'Ferraris' squadre in campo alle 20:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-NAPOLI

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca.