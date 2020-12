Probabili formazioni Genoa-Milan: Rebic guida l'attacco rossonero

Maran sceglie Shomurodov in attacco e Radovanovic a centrocampo, per Pioli dentro Leao e nuovamente Tonali.

Si è salvato nel finale contro il grazie al devastante Theo Hernandez mantenendo l'imbattibilità, ora il al Ferraris sfida quel che nell'ultimo turno ha fatto faticare la , poi vittoriosa per 3-1 con doppio rigore di Cristiano Ronaldo.

Maran è sulla graticola in virtù dei soli sei punti conquistati fin qui in campionato: penultimo posto condiviso con il per la formazione ligure (solamente +1 dal fanalino di coda ), che proverà nell'impresa di fermare la capolista per dare una svolta la proprio campionato.

Il Milan guida invece la graduatoria della con 27 punti, a +3 sull' e a +4 su e Juventus. Bagarre Scudetto che coinvolge anche e , ma per ora a guardare tutti dall'alto in basso della classifica c'è proprio la formazione di Pioli.

Dopo Pjaca, il Genoa propone Shomurodov al fianco di Scamacca, mentre Pandev è bloccato da un problema alla schiena. Sturaro confermato sulla fascia alla pari di Lerager, in mezzo Rovella insieme a Radovanovic. Perin tra i pali, quartetto di difesa composto da Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini. Non saranno della sfida Biraschi, Cassata, Marchetti, Zappacosta, Parigini e Zapata.

Nel Milan ancora fuori Ibrahimovic (nemmeno inserito nella lista dei convocati), Pioli sceglie Rebic come prima punta: sulla trequarti Calhanoglu, mentre sulle fasce giocheranno Leao e Castillejo (in leggero vantaggio nel ballottaggio con Saelemaekers). K.o fino al 2021 Gabbia e Bennecar, sostituiti rispettivamente da Kalulu e Tonali. Kessiè interno, Donnraumma in porta, con Calabria, Romagnoli e Theo Hernandez a completare la difesa.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.