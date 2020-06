Probabili formazioni Genoa-Juventus: Pjanic in campo, Danilo a sinistra

Dopo aver ufficializzato il suo trasferimento al Barcellona, la Juve punta ancora su Pjanic. Tridente invariato rispetto alle ultime giornate.

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Arthur, e contestualmente aver ceduto Miralem Pjanic al Barcellona, la torna a concentrarsi sulla . Anche perché questa trattativa nell'immediato cambia niente: i due giocatori continueranno ancora a giocare per le rispettive squadre.

L'impegno di oggi vedrà la Juventus impegnata sul campo del Genoa. Una trasferta che recentemente non si è dimostrata semplice per la Vecchia Signora, anche se senza pubblico sarà sicuramente tutto diverso.

Il ha infatti vinto due volte contro la Juventus in Serie A dalla stagione 2016/17 in avanti e nessuna squadra ha fatto meglio contro i bianconeri in questo lasso di tempo.

Ma Maurizio Sarri proverà a distruggere questo trend. Contrariamente a quanto sta avvenendo per molte squadre di Serie A, la Juventus continua a cambiare poco di partita in partita, come ammesso dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Una coperta che si è dimostrata più corta del previsto in questo periodo. Conferme per l'impeccabile coppia di difensori formata da Bonucci e De Ligt, mentre sulla fascia sinistra giocherà Danilo per via dell'emergenza in quel ruolo.

Centrocampo scolpito con la fiducia massima consegnata a Pjanic: il bosniaco dovrà dimostrare di non avere già la testa al . In attacco si gioca ancora una chance Douglas Costa, ma tutto va per la conferma del tridente con Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Meccanismo, quello della difesa a tre, ormai collaudato per il Genoa. Zero dubbi sulla retroguardia con Romero, Soumaoro e Masiello. Mentre a centrocampo c'è il ballottaggio aperto tra Behrami e Cassata. In attacco Sanabria pronto ad una maglia da titolare, la sua spalla uscirà fuori dal ballottaggio tra Pandev e Iago Falque.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.