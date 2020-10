Probabili formazioni Genoa-Inter: nuova chance per Eriksen, riecco Bastoni

I nerazzurri al Ferraris per tornare alla vittoria dopo tre passi falsi tra campionato e Champions. Il Genoa ritrova la squadra quasi al completo.

Dopo i pareggi con e Mönchengladbach e la sconfitta nel derby contro il , l' è di scena al Ferraris per cercare una vittoria che manca da quasi un mese. Tra pause e passi falsi, la squadra di Conte vive un periodo di flessione: finora ha ottenuto 7 punti nelle prime quattro partite di .

Il , invece, di puntii ne ha quattro, con una partita in meno. Lunedì è tornato in campo a dopo aver saltato la sfida col per l'emergenza Covid-19 che aveva falcidiato la squadra di Maran. Ora il tecnico torna a sorridere, perché a Pegli è tornato il sereno: gli indisponibili sono solo tre, Brlek, Males e Sturaro.

Maran potrà quindi disporre la squadra con un 3-5-2 dettato più dalle proprie scelte che dall'emergenza. Tra i pali ci sarà come sempre Perin, davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere composta da Bani, Zapata e Masiello. Criscito è rientrato da poco e dovrebbe andare in panchina.

A centrocampo cercano spaziio Behrami e Zajc, ma sono indietro nei ballottaggi con Rovella e Radovanovic, favoriti per stare a fianco di Badelj, sicuro del posto in cabina di regia. In attacco il grande ex Goran Pandev sarà affiancato da Pjaca, in vantaggio su Shomurodov che ha esordito contro il Verona.

Antonio Conte risponderà invece con il 3-4-1-2, con la conferma di Christian Eriksen nel ruolo di trequartista: seconda gara da titolare per il danese, in vantaggio su Brozovic. Col croato in campo, sarebbe uno tra Barella e Vidal ad avanzare. Anche se il cileno potrebbe riposare.

Per il resto, la formazione sarà in gran parte la stessa che ha pareggiato 2-2 contro il Gladbach, con Lautaro Martinez al fianco di Lukaku in avanti, con Darmian e Perisic sulle corsie (Hakimi e Young sono guariti dal Coronavirus), mentre in difesa davanti ad Handanovic ci saranno D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, favorito su Kolarov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Pjaca.