Probabili formazioni Genoa-Bologna: dentro Vignato

Sfida salvezza fondamentale per il team ligure, mentre quello rossoblù vuole allontanarsi dal terzultimo posto nel secondo match del 17esimo turno.

Dopo il match tra ed che aprirà il 17esimo turno di , il sabato di campionato continuerà con la gara del Ferraris, come noto a porte chiuse come il resto del torneo (almeno fin qui) tra il di Ballardini e il di Sinisa Mihahjlovic.

La compagine ligure è in un buon momento di forma con il ritorno, l'ennesimo, di Ballardini, ma rimane comunque nella zona retrocessione, a diverse lunghezze da un Bologna poco continuo ma comunque abile ad ottenere 17 punti per la propria classifica.

Nel Genoa c'è Shomurodov al fianco di Destro, con Zajc dal 1' come interno al fianco di Lerager e Badelj. Gli esterni di centrocampo sono Czyborra e Ghiglione, in porta spazio per Perin. Difesa composta da Masiello, Criscito e dal confermato Radovanovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Da Costa tra i pali per il Bologna, difeso da Tomiyasu, Danilo, Paz ed Hickey. In mezzo ci saranno Schouten e Dominguez, mentre Orsolini, Soriano e Vignato giocheranno come trequartisti. Palacio più di Barrow, Svanberg è squalificato e non sarà della gara.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.