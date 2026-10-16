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Serie A
team-logoFrosinone
Stadio Benito Stirpe
team-logoSassuolo
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Matteo Occhiuto

Probabili formazioni Frosinone-Sassuolo: Aquilani con l’emergenza difensiva, Raimondo titolare

Serie A
Frosinone vs Sassuolo
Frosinone
Sassuolo

Allo Stirpe inizia il settimo turno del campionato di Serie A: a sfidarsi due fra le squadre che hanno stupito in avvio di stagione.

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Frosinone e Sassuolo apriranno, nel Friday night, la giornata numero 7 del campionato di Serie A Enilive. La squadra di Alvini vuole riscattare il 3-0 ricevuto a Napoli, mentre il Sassuolo sbarca in Ciociaria con l’intento di trovare la prima vittoria in trasferta dopo l’1-1 interno maturato contro il Milan.

Probabili formazioni Frosinone - Sassuolo

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
page.match.formation.title
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-1-2-3
L. PalmisaniL. PalmisaniA. OyonoA. OyonoG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniI. MonterisiI. MonterisiF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniG. CaloG. CaloR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeA. RaimondoA. RaimondoA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. CinquegranoS. CinquegranoC. OdenthalC. OdenthalJ. DoigJ. DoigK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicD. BerardiD. BerardiA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. Esposito
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Frosinone

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • M. Alvini
  • A. Aquilani

Sono due squadre, comunque, che hanno bene iniziato il campionato: nono posto e 10 punti per i gialloblu, undicesima posizione, a quota 8, per i neroverdi di Aquilani. 

Nel Frosinone l’unico forfait sarà quello di Grillitsch, per il resto rosa interamente a disposizione per Alvini. Monterisi e Cittadini si giocano una maglia dietro, poi solito tandem Ghedjemis, Schmid e Kvernadze dietro l’unica punta Raimondo.

Problemi in difesa per Aquilani, che ha perso Leysen per lesione al crociato, dopo Idzes. Dietro, dunque, giocherà Odenthal in coppia con Caleta-Car, con Cinquegrano e Doig sulle fasce. I due ballottaggi principali sono quelli fra Esposito e Bowie, con il primo nettamente in vantaggio, e fra Adzic e Thorstvedt.

Prossime partite
FRC

FRC

Serie A

16 ott 2026

SAS

SAS

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SASSUOLO

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27.

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