Probabili formazioni Fiorentina-Milan: tante assenze per Pioli, che però ritrova Ibrahimovic

Il Milan vuole tornare rilanciarsi in classifica dopo le recenti sconfitte, la Fiorentina ha bisogno di punti in chiave salvezza.

Momento difficile per il Milan, reduce dalle sconfitte in campionato contro il Napoli e in Europa League contro il Manchester United. I rossoneri hanno bisogno di punti così come la Fiorentina, che con il successo in casa del Benevento si è risollevata nella zona calda della classifica.

La sfida giocata nel girone d'andata si è conclusa con la vittoria del Milan per 2-0. Succede tutto nel primo tempo, con i rossoneri in goal con Romagnoli e Kessié e vittoriosi nonostante il rigore sbagliato dall'ex giocatore dell'Atalanta.

Prandelli ritrova due elementi importanti per il suo centrocampo, ovvero Castrovilli e Amrabat. Il talento cersciuto nel vivaio viola dovrebbe giocare dall'inizio, mentre l'ex Verona è in ballottaggio con Bonaventura. A Pulgar viene affidato il ruolo di regista, mentre Caceres e Venuti giocheranno sugli esterni.

Se il centrocampo gigliato presenta qualche ballottaggio, sono invece confermati difesa e attacco rispetto alla sfida contro il Benevento. Milenkovic, Pezzella e Quarta avranno il compito di far arrivare pochi tiri dalle parti di Dragowski, mentre Ribery e Vlahovic dovranno concretizzare la manovra offensiva.

C'è tuttavia una soluzione a cui starebbe pensando Prandelli, ovvero quella della difesa a quattro, con Caceres che scalerebbe sul pacchetto difensivo ed Eysseric che entrerebbe sulla fascia a centrocampo.

Pioli può finalmente contare di nuovo su Ibrahimovic, entrato nel corso della sfida contro lo United e utilizzabile dal primo minuto. Al ritorno dello svedese fanno da contraltare le tante assenze, tra squalificati (Rebic) e infortunati (Rafael Leão, Maldini, Mandzukic, Calabria e Romagnoli).

Nel classico 4-2-3-1 proposto da Pioli, la linea difensiva davanti a Donnarumma sarà composta Kjaer e Tomori in mezzo e dal tandem Dalot-Theo Hernandez come terzini. Mediana affidata a Tonali e Kessié, con Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz (in ballottaggio con Hauge) a supporto di Ibrahimovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.