Dopo la vittoria a sorpresa nella prima giornata del Gruppo B, la Finlandia cerca il bis contro la Russia che rilancia l'atalantino Miranchuk.

Inizia la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, a scendere in campo a San Pietroburgo sono Finlandia e Russia in un match valido per il Gruppo B.

Gli scandinavi sono reduci dalla vittoria a sorpresa ottenuta al debutto contro la Danimarca nella partita segnata dal grave malore accusato da Eriksen, i russi invece sono stati sconfitti con un pesante 3-0 dal Belgio.

Per la Finlandia probabile la conferma di Pohjanpalo, autore del primo storico goal in una competizione internazionale, accanto a Pukki. Uronen e Raitala sugli esterni. Arajuuri guida la difesa davanti a Hradecky.

La Russia punta sul gigante Dzyuba, alle sue spalle Zobnin, Golovin e l'atalantino Miranchuk. Europei già finiti per l'esperto Zhirkov, infortunato, al suo posto gioca Karavaev. Barinov e Ozdoev a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA-RUSSIA

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Barinov, Ozdoev; Zobnin, Golovin, Miranchuk; Dzyuba.