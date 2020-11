Probabili formazioni Ferencvaros-Juventus: Ronaldo si riprende il posto, out Dybala

I bianconeri di scena a Budapest alla ricerca di punti. Pirlo punta sul portoghese, McKennie e Kulusevski favoriti su Ramsey e Chiesa.

Ritrovato Ronaldo, ritrovata la vittoria in campionato. Ora la punta a ripetersi in Champions League, contro il Ferencvaros. Quella che, sulla carta, è la squadra meno quotata del girone. Anche se la trasferta di Budapest può riservare insidie. Certo, probabilmente meno di quante ne avrebbe riservate se le tribune della Puskas Arena fossero state colme di tifosi.

I campioni d’Ungheria al momento sono all’ultimo posto nel gruppo G in virtù della peggior differenza reti rispetto alla Dynamo Kiev, contro la quale hanno pareggiato nell’ultima giornata. La , invece, di punti ne ha tre. Con una vittoria questa sera e una contemporanea sconfitta della Dynamo a , la qualificazione si consoliderebbe. Anche se, salvo ribaltoni, non sembra comunque in dubbio.

La squadra di Rebrov se la gioca col consueto 4-3-3 puntando sui goal di Nguen, capocannoniere del campionato magliaro. Rispetto a una settimana fa, è previsto un cambio: Laidouini dovrebbe rilevare David Siger sul centro-destra del centrocampo, mentre Kharatin e Somalia vanno verso la conferma.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La Juventus invece ritroverà dal primo minuto Cristiano Ronaldo, rientrato con una doppietta contro lo dopo il lungo stop causa Covid-19. Insieme al portoghese in attacco ci sarà il caldissimo Alvaro Morata, già due goal in questa . Dybala verso la panchina. Novità sugli esterni del 4-4-2, con McKennie verso la conferma, ma Kulusevski in vantaggio su Chiesa sulla sinistra. In mezzo Arthur affiiancherà Rabiot.

Le maggiori problematiche sono in difesa, dove mancheranno De Ligt, Alex Sandro e anche lo squalificato Demiral. Scelte di fatto obbligate per Pirlo, che rilancia Chiellini, al rientro, in coppia con Bonucci, con Cuadrado sulla destra a spingere e Danilo ormai stabilmente sulla sinistra. Tra i pali torna Szczesny.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FERENCVAROS-JUVENTUS

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouini, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kukusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.