Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: si giocano Empoli-Vicenza, Parma-Lecce, Venezia-Frosinone e Torino-Cremonese.

Ferragosto in campo, in attesa dell'inizio dei campionati in programma per il prossimo weekend. Prosegue la Coppa Italia, che si avvia verso la conclusione dei trentaduesimi di finale dopo le gare disputate venerdì e quelle di ieri.

In campo tre formazioni di Serie A: l'Empoli neopromosso ospita il Vicenza, mentre in serata il nuovo Torino di Ivan Juric se la vedrà contro la Cremonese e il Venezia, altra neopromossa, contro il Frosinone.

A completare il quadro è una sfida tra due possibili protagoniste della prossima Serie B: Parma contro Lecce. Buffon, acciaccato, non sarà in campo: al suo posto, tra i pali emiliani si vedrà il portiere di riserva Colombi.

I trentaduesimi di finale di Coppa Italia si concluderanno nel tardo pomeriggio e nella serata di domani con le rimanenti due partite: Bologna contro Ternana e Sampdoria contro Alessandria.

LE PARTITE ODIERNE DI COPPA ITALIA

Empoli-Vicenza 17.45

Parma-Lecce 18.00

Venezia-Frosinone 20.45

Torino-Cremonese 21.00