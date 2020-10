Probabili formazioni Dinamo Kiev-Juventus: Dybala verso la panchina

La Juventus si prepara al suo esordio nell’edizione 2020/2021 della Champions League. Contro la Dinamo dovrebbe toccare a Kulusevski e Morata dal 1’.

Parte da Kiev la nuova avventura europea della . La compagine bianconera affronterà questa sera la Dinamo in un match valido per primo turno della fase a gironi della .

Le due squadre, che scenderanno in campo all’ Olimpiyskiy alle 18.55, sono inserite in un Gruppo, quello G, che comprende anche e Ferencvaros. Partire bene vorrebbe quindi dire mettere fin da subito sui giusti binari il discorso qualificazione e lo sa bene anche Andrea Pirlo che in ripartirà dalle sue certezze.

Il tecnico bianconero disegnerà quindi la sua squadra con l’ormai consueto 3-4-1-2 nel quale, la linea difensiva davanti a Szczesny, sarà composta da Danilo, Bonucci e Chiellini .

A centrocampo Bentancur , Rabiot ed Arthur si giocano due posti in mediana con l’ex Barcellona che sembra al momento leggermente sfavorito nella corsa che porta ad una maglia da titolare. Sugli esterni spazio a Cuadrado e Chiesa , con il secondo che potrebbe agire a tutta fascia a sinistra.

Il dubbio più importante riguarda il reparto avanzato. Dybala infatti non ha ancora totalizzato minuti nel corso di questa stagione poiché frenato da problemi di natura fisica e quindi scalpita ma, come già accaduto a , dovrebbe partire dalla panchina.

Come spiegato infatti da Pirlo nella conferenza stampa di presentazione, il campione argentino non scende in campo da mesi ed il suo rientro nell’undici titolare potrebbe essere graduale.

“Era un po' arrabbiato per non aver giocato a Crotone, però dobbiamo ricordarci che non gioca da tre mesi. E' stato dieci giorni in camera in prendendo antibiotici per un virus intestinale. L'ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto ma purtroppo siamo rimasti in 10 e non ho potuto inserirlo. E’ a disposizione”.

In attacco potrebbe quindi toccare alla coppia Kulusevski-Morata , con Dybala comunque abile ed arruolato e magari destinato a mettere i primi minuti stagionali nelle gambe a gara in corso. Alle spalle del duo offensivo ci sarà Ramse y che è recuperato e agirà da trequartista.

Ovviamente non saranno della partita Mckennie e Cristiano Ronaldo che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid-19.

Mircea Lucescu dovrebbe invece schierare la Dinamo con un 4-2-3-1 nel quale Kedziora, Zabarnyi, Popov e Mykolenko dovrebbero completare il pacchetto difensivo davanti a Bushchan.

A centrocampo, Sydorchuk e Shaparenko faranno da frangiflutti davanti alla difesa. Nel reparto avanzato, a supporto della stellina Supryaga ci saranno Rodrigues, Buyalski e De Pena.

Le probabili formazioni di -Juventus:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; Supryaga.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.