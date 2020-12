Probabili formazioni CSKA Sofia-Roma: Calafiori e Milanese titolari

Match di Europa League ininfliente per la Roma, già qualificata ai sedicesimi, sul campo del CSKA Sofia: undici titolare rivoluzionato da Fonseca.

La missione qualificazione è già compiuta da un pezzo, per giunta anche da prima del girone: per la non c'è nulla in palio nella trasferta bulgara sul campo del Sofia, se non i tre punti che porterebbero a 16 il computo totale dopo sei giornate.

Gara che non ha molto da offrire sotto l'aspetto degli stimoli: i bulgari sono ultimi e tali resteranno anche qualora dovessero vincere stasera, il che rappresenterebbe una magrissima consolazione dopo cinque gare senza vittorie.

Uno dei suoi due punti, il CSKA Sofia lo aveva conquistato nel match d'andata disputato all'Olimpico: uno 0-0 scialbo per la Roma che rischiò anche di perdere nonostante il controllo assoluto del gioco.

Per l'occasione, Fonseca si affida a diverse seconde linee: su tutte, spiccano i giovani Calafiori e Milanese. Borja Mayoral nel ruolo di vice Dzeko (il bosniaco è rimasto a Trigoria). Cambia completamente il volto della difesa: chance per Fazio e Juan Jesus, con Kumbulla a completare il terzetto a protezione della porta di Pau Lopez. Smalling recuperato ma in panchina.

CSKA Sofia con Sankharé a sostegno del tandem d'attacco Yomov-Sowe, possibile fonte di preoccupazioni per la retroguardia giallorossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CSKA SOFIA-ROMA

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Vion, Geferson, Youga, Carey; Sankharé; Yomov, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Milanese, Pedro; Borja Mayoral.