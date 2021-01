Probabili formazioni Crotone-Roma: fuori Dzeko

Dzeko disponibile ma a riposo, Roma con Borja Mayoral. Ancora out Pedro, Ibanez e Villar verso la panchina. Crotone con Cuomo, dubbio Riviere-Simy.

a caccia della terza vittoria consecutiva a , dove i giallorossi saranno regolarmente guidati da Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, negativo al tampone dopo la gastroenterite, sarà in campo con la squadra.

I capitolini non recuperano Spinazzola e Pedro, neppure convocati, mentre Dzeko si accomoderà in panchina per osservare un turno di riposo (niente risentimento muscolare): peso dell'attacco sulle spalle di Borja Mayoral, dietro il quale insieme a Mkhitaryan agirà Lorenzo Pellegrini.

Una novità anche a centrocampo, dove Cristante dovrebbe far rifiatare Villar e affiancare Veretout, con Karsdorp e Bruno Peres confermati sulle fasce. In retroguardia occasione per Kumbulla con Smalling e Mancini davanti a Pau Lopez, Ibanez verso l'esclusione.

Altre squadre

Nel Crotone dubbio in avanti tra Riviere e Simy, Pedro Pereira e Reca saranno i due esterni, in mediana dubbi Zanellato-Vulic e Petriccione-Eduardo Henrique. In difesa fuori Marrone: spazio a Cuomo e ballottaggio Luperto-Magallan.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.