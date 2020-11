Probabili formazioni Crotone-Lazio: Luis Alberto e Immobile subito in campo

Lo spagnolo ha ottenuto il perdono, l'attaccante è risultato negativo al Covid-19: entrambi saranno protagonisti. Da valutare le condizioni meteo.

La prova a mettersi alle spalle un mese difficile, più extra-campo che a livello di risultati. I biancocelesti scendono in campo a per riprendere il passo in e per dimenticare i casi di Immobile e Luis Alberto.

La Scarpa d'Oro 2020 ha avuto problemi di Covid-19, tanto che il suo tampone è diventato un giallo. Il suo ritorno in campo - con tanto di polemica sui social - è però la notizia più importante per Inzaghi. Lo spagnolo, invece, ha ottenuto il perdono dalla società dopo le critiche alla decisione di comprare un aereo.

Entrambi, comunque, saranno titolari a Crotone: Immobile in attacco in tandem con Correa, mentre Luis Alberto sul centro-sinistra della mediana che sarà completata da Parolo e Leiva. Lazzari e Fares presidieranno le fasce, Patric e Radu comporranno la difesa con Acerbi. Reina tra i pali: Strakosha è negativo, ma non è stato convocato: tornerà solo in Champions. Positivo Milinkovic-Savic, rimasto in Serbia.

Altre squadre

Il Crotone fanalino di coda prova il miracolo con il recupero di Benali a centrocampo, dove farà reparto con Petriccione e Vulic. Pedro Pereira e e Rispoli saranno sulle corsie, con Molina negativo, ma non ancora pronto al rientro. Messias in avanti con Simy, difesa a quattro con Magallan e Golemic ai lati di Marrone. Cordaz in porta.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

La disputa della partita può esser messa in dubbio a causa della pioggia che sta colpendo il capoluogo calabrese. Il direttore sportivo Ursino ha confermato alla 'Gazzetta dello Sport' che il match al momento non è a rischio.

"Non ho avuto ancora indicazioni, ma da quello che sappiamo la partita si fa".

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE-LAZIO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Pedro Pereira; Messias, Simy.