Probabili formazioni Crotone-Juventus: Pirlo lancia Chiesa e Frabotta

Pirlo potrebbe ancora ridisegnare la sua Juventus, con Demiral in difesa ed il tridente composto da Chiesa, Morata e Kulusevski. Simy guida il Crotone

La dopo due settimane di sosta per le nazionali e dopo non aver giocata sul campo la terza giornata contro il , torna ad essere protagonista in , questa sera, con la sfida in casa del . Impegno sulla carta non proibitivo per la formazione di Pirlo.

In classifica, dopo la vittoria a tavolino contro il Napoli, la Juventus ha sette punti ed insegue i nove punti di e , che in questa giornata avranno due sfide complicate contro e Napoli.

Dopo una serie di tre sconfitte senza nemmeno un gol segnato, il Crotone è riuscito a pareggiare 1-1 la sfida più recente contro la Juventus in Serie A, nell’aprile 2018.

Altre squadre

Il Crotone ha perso le prime tre partite di questo campionato: in entrambe le precedenti partecipazioni alla Serie A, la squadra calabrese ha iniziato la stagione ottenendo un punto nelle prime quattro giornate.

Andrea Pirlo si ritrova con una serie di infortunati parecchio importanti, e due casi di coronavirus. Questi gli indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, McKennie, Ramsey, Ronaldo.

La formazione contro il Crotone sarà quindi nuovamente inedita, con Demiral pronto a giocare al posto di Chiellini e Frabotta sulla fascia sinistra come nella prima giornata contro la .

Poi alcuni dubbi, ma il centrocampo dovrebbe essere formato da Arthur e Bentancur, con Cuadrado a destra. I tre giocatori in attacco saranno Chiesa, Morata e Kulusevski, disposti a tridente oppure con lo svedese dietro gli altri due.

L'articolo prosegue qui sotto

Stroppa punta sempre sulla difesa a tre con Magallan, Marrone e Golemic. Molina e Reca a tutta fascia e l'attacco formata dal totem Simy e dal nuobo arrivato Siligardi.

Probabili formazioni Crotone-Juventus:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski