Probabili formazioni Crotone-Fiorentina: Simy contro Vlahovic

Crotone e Fiorentina chiudono il campionato una di fronte all'altra: difesa rivoluzionata per la Viola, Cosmi con l'attacco titolare.

Niente più da chiedere alla Serie A per Crotone e Fiorentina: soltanto un'ultima giornata di campionato da onorare, magari dando spettacolo e divertendosi.

Il Crotone non ha mai tenuto la porta inviolata contro la Fiorentina in Serie A (sette reti subite in cinque sfide): il bilancio conta tre successi dei viola, uno dei calabresi e un pareggio.

L'unica vittoria del Crotone contro la Fiorentina in Serie A è arrivata allo Scida nell'ottobre 2017 (2-1); in quell'occasione, fu determinante il doppio vantaggio firmato da Budimir e Trotta, a segno a soltanto 99 secondi di distanza l’uno dall’altro.

Il Crotone ha raccolto quattro punti nelle ultime due giornate di Serie A (1V, 1N) e non resta imbattuto per tre gare di fila nella competizione dall'aprile 2018, sotto la gestione di Walter Zenga.

Alcuni indisponibili importanti in casa Fiorentina, con le assenze di Dragowski, Pezzella e Milenkovic. Difesa rivoluzionata quindi con la presenza di Igor e Martinez Quarta. Confermata la coppia d'attacco con Vlahovic e Ribery.

Nel Crotone il giovane Crespi si appresta a difendere i pali da titolare. Sulle fasce a centrocampo agiranno Pereira e Molina, mentre Cigarini e Benali presiederanno la mediana. Simy e Ounas ancora in attacco insieme.

CROTONE (3-4-1-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pereira, Cigarini, Benali, Molina; Messias; Ounas, Simy.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.