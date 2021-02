Probabili formazioni Crotone-Cagliari: Pavoletti più di Simeone

Nella prima partita della sua gestione, Semplici fa visita al Crotone per una partita cruciale nella zona calda della classifica.

Fine dell'era Di Francesco per il Cagliari, che in settimana ha presentato il nuovo allenatore, Leonardo Semplici. La prima partita dell'ex tecnico della SPAL sarà la trasferta di Crotone, fondamentale in termini di classifica.

Guarda Crotone-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Il Crotone si trova infatti in ultima posizione a quota 12 punti, mentre il Cagliari è terz'ultimo con 15 punti. Una situazione davvero complicata per entrambe le squadre.

Il Crotone è la squadra che il Cagliari ha affrontato più volte in Serie A senza mai perdere (4V, 1N). Nei cinque confronti tra Cagliari e Crotone in Serie A, solo una volta una delle squadre è riuscita a mantenere la porta inviolata: i sardi nel settembre 2017 (1-0).

Il Crotone ha subito gol in ciascuna delle ultime 14 partite interne di Serie A e potrebbe eguagliare la striscia aperta più lunga nella competizione detenuta dalla SPAL (15 gare tra ottobre 2019 e agosto 2020).

Semplici schiera lo stesso modulo che usava ai tempi della SPAL, ovvero il 3-5-2. Pavoletti favorito su Simeone in attacco, al fianco di Joao Pedro. Zappa e Lykogiannis esterni a tutta fascia. In difesa la spuntano Rugani, Godin e Ceppitelli.

Il Crotone ancora con Ounas in posizione di attaccante e Messias in quella di centrocampista. Molina e Reca giocheranno come esterni. In difesa Pedro Pereira e Luperto terzini, Magallan e Golemic in mezzo.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Reca; Ounas, Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.