Probabili formazioni Chelsea-Real Madrid: recupera Sergio Ramos

I 'Blancos' sfidano il Chelsea per centrare la finale. Il capitano al centro della difesa a tre, Tuchel con Mount e Pulisic dietro ad Havertz.

Tutto in 90'. A Stamford Bridge si assegna l'ultimo pass per la finalissima di Istanbul del 29 maggio da contendere al Manchester City. E' la notte di Chelsea e Real Madrid. E' la notte che vale una stagione.

I Blues mettono nel mirino la terza finale della loro storia. Per raggiungere l'obiettivo, Thomas Tuchel riparte dalle certezze: Azpilicueta e Rudiger completano il pacchetto difensivo guidato da Thiago Silva. In porta c'è Mendy mentre i prescelti per fare su e giù sulle corsie laterali sono Jamese e Chilwell.

In mezzo al campo c'è Jorginho in costruzione, affiancato dal moto perpetuo Kantè. In avanti Havertz vertice alto del tridente composto anche da Mount e Pulisic.

Chi proverà a rovinare i piani londinesi è il Madrid di Zinedine Zidane. Il tecnico francese può contare sul recupero di Sergio Ramos che, verosimilmente, si posizionerà al centro del reparto con Militao e Nacho. In mezzo al campo Kroos e Casemiro con Modric proiettato tra le linee.

Fasce ad appannaggio di Valverde a destra e di Marcelo a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su Mendy. Davanti, manco a dirlo, Benzema e Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (3-4-1-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Casemiro, Kroos, Marcelo; Modric; Benzema, Vinícius Júnior.