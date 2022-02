Probabili formazioni Chelsea e Liverpool: ancora out Lukaku

Chelsea e Liverpool spezzano l'egemonia del Manchester City in Coppa di Lega. Le due squadre, entrambe allenate da mister tedeschi, si contendono il trofeo nella finale in programma alle 17:30 a Wembley.

Tuchel punta come sempre sul 3-4-1-2 con Mendy tra i pali e la linea difensiva composta da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. A centrocampo Kanté e Kovacic compongono il duo centrale, affiancati da Azpilicueta e Alonso. Havertz unica punta con Ziyech e Pulisic alle sue spalle. Ancora un'esclusione per Romelu Lukaku, tenuto in panchina.

Il Liverpool di Klopp risponde con il suo collaudato 4-3-3. Salah e Mané in attacco, insieme a loro Diaz. Alexander Arnold e Robertson sono gli esterni difensivi, con Matip e Van Dijk confermata coppia centrale. Jones-Fabinho-Thiago il trio in mezzo al campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-LIVERPOOL

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz.

LIVERPOOL (4-3-3): Becker; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz.