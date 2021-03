Probabili formazioni Chelsea-Atletico Madrid: Havertz insidia Giroud

La sfida di ritorno tra Chelsea e Atletico Madrid decreterà il quadro finale delle qualificate ai quarti di Champions League. Inglesi in vantaggio.

Dopo l'uno a zero maturato nella gara d'andata, il Chelsea dovrà condurre in porto la qualificazione contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simeone vuole però il colpaccio e guadagnare i quarti.

Il Chelsea ha vinto una delle tre partite casalinghe in Champions League contro l'Atletico Madrid (1N, 1P), una vittoria per 4-0 nella fase a gironi 2009/10. La sola sconfitta interna risale al ritorno della semifinale nel 2013/14 (3-1).

L'Atletico Madrid ha perso tre partite in Champions League contro il Chelsea, contro nessuna squadra ha incassato più sconfitte nel torneo (tre anche contro Bayern Monaco e Real Madrid).

Nella sua storia nelle competizioni europee, il Chelsea non è mai stato eliminato in una sfida con andata e ritorno nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto l'andata fuori casa, in 13 precedenti del genere. In assoluto, le uniche due occasioni in cui i Blues sono stati eliminati dalla Champions League dopo aver vinto all'andata sono state nel 1999/00 contro il Barcellona nei quarti di finale e nel 2006/07 contro il Liverpool in semifinale.

Per quanto riguarda le formazioni, è Tuchel quello che si trova con più difficoltà, con gli squalificati Jorginho e Mount e gli infortunati Abraham e Thiago Silva. Sicuro il pacchetto difensivo con Mendy protetto da Azpilicueta, Christensen e Rüdiger. A centrocampo James e Alonso dovrebbero agire a tutta fascia. In attacco un po' di dubbi: favoriti Hudson-Odoi, Werner e Havertz, ma scalpitano anche Giroud e Ziyech.

Simeone confermerà il 4-4-2 con la coppia offensiva formata da Joao Felix e Suarez. Marcos Llorente e Ferreira Carrasco esterni di centrocampo. In difesa Trippier, Savic, Gimenez ed Hermoso.

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kovacic, Kanté, Alonso; Hudson-Odoi; Werner, Havertz.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Joao Felix, Suarez.