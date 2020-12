Probabili formazioni Cagliari-Udinese: Mandragora torna titolare

Sfida di metà classifica con il ritorno di Simeone da titolare per Di Francesco. Gotti conferma Pussetto in avanti e ritrova il classe '97 in mediana.

Tra voglia di sognare e coscienza che l'obiettivo, prima di tutto, è la salvezza. e si giocano un match con in palio punti pesanti per poter fare il passo in avanti, per non doversi guardare indietro almeno per un po', per accumulare altro vantaggio sulla zona rossa.

Di Francesco, a 13 punti, ha buona notizie ma anche cattive. Il ritorno di Simeone, ad esempio, ma anche le nuove indisponibilità causa Covid-19. Ultime quelle di Klavan e Aresti. Non è ancora al meglio Walukiewicz, così come Godin: Carboni si candida per una maglia a fianco di Ceppitelli.

Sulla trequarti torna disponibile Ounas, ma saranno Nandez e Sottil ad accompagnare con ogni probabilità Joao Pedro.

A proposito di ritorni: Gotti lancia Mandragora dal primo minuto, dopo avergli concesso spezzoni contro e . Sarà il perno del centrocampo che è completato da De Paul e Pereyra.

In avanti conferma per Pussetto, mentre al suo fianco Deulofeu è in vantaggio su Lasagna. Sempre out Okaka, che tornerà nel 2021.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-UDINESE

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.