Probabili formazioni Cagliari-Roma: gioca Borja Mayoral

La Roma, attesa dal Manchester United in Europa League, fa visita a un Cagliari sempre a caccia di punti per la salvezza.

La Roma, attesa giovedì dall'andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United, va a Cagliari per difendere almeno il settimo posto, mentre i sardi dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese vedono la salvezza più vicina.

Semplici però deve fare a meno di Nainggolan, squalificato, e di Gaston Pereiro che è risultato positivo al coronavirus. Nandez dovrebbe quindi accentrarsi con l'inserimento di Zappa sulla fascia destra.

Vicario sostituirà ancora Cragno in porta, difesa a tre composta da Rugani, Godin e Carboni. In attacco Pavoletti affiancherà Joao Pedro.

Nella Roma out lo squalificato Ibanez, mentre Kumbulla e Spinazzola partiranno dalla panchina. Possibile maglia da titolare per Smalling in difesa e per Pellegrini che agirà dietro a Borja Mayoral insieme a Carles Perez.

Reynolds farà rifiatare Karsdorp, a centrocampo Diawara con Villar. In porta rientra Pau Lopez al posto dell'infortunato Mirante, Dzeko pronto a subentrare a partita in corso.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.