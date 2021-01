Probabili formazioni Cagliari-Napoli: Petagna centravanti

In attesa di Nainggolan, Cagliari con Nandez come mediano, pronto Pereiro. Azzurri con Maksimovic e Zielinski, Politano dalla panchina.

Festività e 2020 da parte. Inizia il calcio del 2021, con e a confronto alla Sardegna Arena per il 15esimo turno di . Una gara fondamentale dal punto di vista psicologico, utile a iniziare al meglio l'anno solare e puntare ai rispettivi obiettivi.

Il Cagliari di Di Francesco gioca bene, ma non ha ancora alzato l'asticella: Nainggolan è tornato ufficialmente ma sarà a disposizione solamente dalla prossima gara, mentre Rog ha subito un grave infortunio e non potrà essere del match che apre il nuovo anno.

Dopo una grande partenza il Napoli si è arenato perdendo contro e , per poi pareggiare in extremis l'ultimo match del 2020 contro il : la trasferta di Cagliari vedrà gli azzurri senza Mertens, Koulibaly ed Osimhen, tutti k.o. per infortunio (nel caso del nigeriano anche la positività al Covid).

Di Francesco in campo con il solito 4-2-3-1, con Simeone centravanti supportato da Sottil, Joao Pedro e Pereiro. Nandez retrocede in mediana al fianco di Marin, mentre Ceppitelli e Walukiewicz sono i centrali davanti a Cragno. Sulle fasce di difesa dal 1' Zappa e Lykogiannis.

Nel Napoli identico modulo e Petagna prima punta per Gattuso. In porta c'è Ospina, in difesa spazio per Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo e Hysaj larghi sugli esterni. In mezzo Fabian Ruiz confermato con Bakayoko. Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti, fuori Politano (panchina anche per il giovane Cioffi).

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.