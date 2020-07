Probabili formazioni Cagliari-Juventus: Sarri pensa alla Champions, Muratore dal 1'

I campioni d'Italia della Juventus possono permettersi più di un esperimento a Cagliari: De Ligt non sarà rischiato, spazio per Rugani e Ramsey.

La gioisce per la conquista dello Scudetto 36, il nono consecutivo, ma non può di certo sorridere a 32 denti: all'infortunio di Douglas Costa si è aggiunto quello di Dybala che rischia di saltare l'atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il , da vincere a tutti i costi per ribaltare il ko dell'andata.

Non proprio il biglietto da visita migliore per Sarri che nelle ultime due partite di campionato non farà azzardi e si affiderà solo a chi è al 100%: come l'instancabile Cristiano Ronaldo, la cui presenza al Sardegna non è minimamente in discussione. Il portoghese sarà accompagnato da Bernardeschi e Higuain.

Grandi novità in mezzo al campo: Pjanic verso un turno di meritato riposo, il ruolo di regista sarà ricoperto da Bentancur con Ramsey e il giovane Muratore (promesso sposo dell'Atalanta) ad agire da mezzali.

Anche la difesa cambierà volto: Chiellini dovrebbe essere convocato ma al posto di De Ligt (che non sarà rischiato alla luce dei cronici problemi alla spalla) giocherà Rugani in coppia con Bonucci. Cuadrado e l'esordiente Coccolo i terzini, pericolo scampato per Danilo: gli esami alla testa hanno dato esito negativo. Tra i pali sarà la volta di Buffon.

Zenga vuole sfruttare la ghiotta occasione affidandosi all'undici titolare migliore per regalarsi una vittoria di prestigio: tandem offensivo Simeone-Joao Pedro, Pereiro alle loro spalle in qualità di rifinitore sulla trequarti. Mattiello e Lykogiannis esterni con Ionita e Rog in mediana, in difesa seconda gara consecutiva dal 1' per capitan Ceppitelli, affiancato da Walukiewicz e Pisacane. Assenti gli infortunati Oliva, Nainggolan, Luca Pellegrini e Cigarini. Convocato Pavoletti che potrebbe giocare uno scampolo di gara dopo ben 11 mesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-JUVENTUS:

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Ionita, Rog, Lykogiannis; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Coccolo; Ramsey, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.