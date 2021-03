Probabili formazioni Cagliari-Bologna: Duncan a centrocampo

Dopo la vittoria contro il Crotone, il Cagliari cerca conferme contro il Bologna: confermato Pavoletti. Bologna con Antov e Svanberg.

Semplici ha ridato entusiasmo al Cagliari e ai suoi tifosi, ma per tornare stabilmente in lotta salvezza servirà battere un Bologna che arriva alla Sardegna Arena per allontanarsi ulteriormente dal terzultimo posto. Una gara essenziale per entrambe.

Conferma per Joao Pedro e Pavoletti in attacco per il Cagliari, Nandez partirà titolare sulla sinistra in un reparto che comprende anche Duncan, Nainggolan, Marin e Zappa. In porta c'è Cragno, in difesa Ceppitelli, Godin e Rugani. Squalificato Lykogiannis.

Mihajlovic sceglie Barrow davanti a Sansone, Soriano ed Orsolini. In mezzo Svanberg e Dominguez, mentre senza Tomiyasu in difesa ci sarà Antov con Soumaoro. Sulle fasce di difesa giocheranno Mbaye e De Silvestri, in porta c'è Skorupski.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.