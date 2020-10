Probabili formazioni Bruges-Lazio: emergenza totale per Inzaghi, 12 indisponibili

Trasferta di Champions per la Lazio sul campo del Bruges: Inzaghi con 18 giocatori, di cui 6 della Primavera. C'è attesa per l'esito dei tamponi.

Un'emergenza dalle proporzioni enormi e inattese, che rischia di compromettere un percorso iniziato alla grande con la vittoria sul all'esordio: sarà una decimata quella che stasera affronterà il Bruges in , con soli 12 giocatori della prima squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

Se si considerano gli altri 6 provenienti dalla squadra Primavera per ingrossare le fila, il totale è di 18 elementi: servirà una grande prova di forza e d'orgoglio per tornare in con qualche altro punto in tasca, in attesa che la situazione generale migliori.

Lunghissima la lista di chi non potrà offrire il proprio contributo: Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Luiz Felipe, Lazzari, Lucas Leiva, Djavan Anderson, Escalante, Radu, Armini, Andreas Pereira e Cataldi. A questi si aggiunge Vavro, non inserito nella lista UEFA.

Nelle scorse ore è sorto il timore di un focolaio da Covid-19 sviluppatosi in quel di Formello: per ora la Lazio non ha fornito comunicazioni a riguardo, con il solo Inzaghi ad annunciare in conferenza stampa che l'esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori arriverà nella giornata di oggi.

Solo allora il quadro generale sarà più chiaro e si potrà fare la conta effettiva dei 'feriti': l'emergenza per Bruges però resta e la formazione che sfiderà i belgi sarà ampiamente rimaneggiata.

Correa e Caicedo formeranno la coppia d'attacco, centrocampo praticamente obbligato con Parolo regista e Milinkovic-Savic e Akpa-Akpro mezzali. Marusic e Fares sugli esterni. Patric, Hoedt e Acerbi comporranno il terzetto difensivo a protezione della porta di Reina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRUGES-LAZIO

BRUGES (3-5-2): Mignolet; Mata, Mechele, Delj; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Caicedo.