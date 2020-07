Probabili formazioni di Brescia-Roma: tocca a Kalinic in attacco

Brescia e Roma si affrontano al Rigamonti in un match che mette in palio punti pesanti. Dzeko non è al meglio, al suo posto ci sarà Kalinic.

Tornata alla vittoria contro il , dopo tre sconfitte patite di fila, la sfiderà in uno dei tre anticipi dei 32° turno di il .

Sarà una partita, quella del Rigamonti, che metterà in palio punti pensanti tanto per la corsa salvezza, tanto per quella che vale un pass per una qualificazione europea, che non consentirà alle due due squadre di fare calcoli. Le Rondinelle infatti, sono distanti sette lunghezze da quel quartultimo posto che vale la permanenza nella massima serie, i giallorossi invece, devono fare in modo di non rendere più complicato il loro finale di stagione.

Paulo Fonseca, dovrebbe riproporre un 3-4-2-1 nel quale non ci saranno gli squalificati Cristante e Mkhitaryan, oltre agli infortunati Smalling, Juan Jesus e Santon.

Il pacchetto di difesa davanti a Pau Lopez dovrebbe quindi essere completato da Mancini, Fazio ed Ibanez.

In mediana spazio a Diawara al fianco di Veretout, con Bruno Peres e Kolarov chiamati a presidiare gli esterni. In attacco, Edin Dzeko non è al meglio e sarà quindi Kalinic ad agire da unica punta, con Lorenzo Pellegrini e Carles Perez (in vantaggio su Pastore e Kluivert) a supporto.

Diego Lopez dovrà ancora fare i conti con le indisponibilità di Alfonso, Cistana e Bisoli. Nel suo 4-4-2, davanti a Joronen, Papetti e Chancellor si sistemeranno al centro della linea difensiva, con Sabelli e Mateju posizionati sugli out di destra e sinistra.

A centrocampo, Bjarnason agirà al fianco dell’intoccabile Tonali, mentre Spalek e Zmrhal verranno posizionati sugli esterni. In attacco fiducia al duo Torregrossa-Donnarumma.

Le probabili formazioni di Brescia-Roma

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Lo. Pellegrini, Perez; Kalinic.