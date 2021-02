Probabili formazioni Braga-Roma: Dzeko torna a giocare dal primo minuto

Il bosniaco sarà il riferimento offensivo nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Fonseca ritrova il suo passsato. Cristante capitano.

L'avventura della Roma in Europa League riparte dal Portogallo, da Braga, la città dove Paulo Fonseca ha allenato tra il 2015 e il 2016. Una stagione di passaggio. Oggi il tecnico affronta il suo passato.

Sedicesimi di finale di Europa League 2021, con la Roma che ha l'obiettivo di cancellare la deludente campagna dello scorso anno. I giallorossi vengono da una vittoria che ha ridato linfa dopo la sconfitta con la Juventus.

Fonseca affronterà il Braga puntando su Edin Dzeko, che torna titolare dopo le esclusioni di fine gennaio. Insieme a lui attacco rodato con Pedro e Mkhitaryan, due che l'Europa League l'hanno vinta.

A centrocampo Diawara fa rifiatare Villar, con Veretout confermato. Karsdorp e Spinazzola agiscono sulle corsie, mentre in difesa i forfait di Kumbulla e Smalling costringono Fonseca ad arretrare ancora Cristante, che peraltro sarà anche capitano, come confermato dallo stesso tecnico.

Il Braga risponde con il modulo speculare, senza Carmo in difesa, che ha subito un grave infortunio nelle scorse settimane. Il talento comunque non manca, specie in attacco, con Fransergio e Horta a supportare Ruiz. Attenzione a Esgaio e Galeno sugli esterni.

Soltanto panchina invece dall'inizio per Lucas Piazon, ex Chelsea passato anche per l'Italia.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Viana, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Novais, Galeno; Fransergio, Horta; Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.