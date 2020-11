Probabili formazioni Bosnia-Italia: Berardi si prende una maglia

Cosa serve alla Nazionale per qualificarsi? Battere la Bosnia, oppure incrociare le dita per Polonia-Olanda. Intanto Berardi partirà titolare.

Ultima partita del girone di UEFA per la Nazionale Italiana , che staserà contro la dovrà coronare un ottimo cammino disputato fino a qui. Anche se l'esito finale non è per nulla scontato, visti i molti fattori ancora in ballo per la qualificazione.

L' dovrà concludere al primo posto per qualifcarsi alla fase successiva, ovvero le Final Four . Se l'Italia batte la Bosnia si qualifica a prescindere dal risultato di - , altrimenti dovrà stare attenta a tutte le combinazioni di risultati . Ad esempio, può pareggiare ma l'Olanda non deve battere la Polonia. Potrebbe anche perdere, ma poi dovrà sperare soltanto in un pareggio tra Polonia e Olanda.

Azzurri reduci dal convincente 2-0 rifilato alla Polonia che ha permesso di scavalcare al primo posto proprio Lewandowski e compagni; bosniaci che, al contrario, sono i fanalini di coda e già sicuri della retrocessione in Lega B con soli 2 punti all'attivo.

Altre squadre

Roberto Mancini non sarà ancora della partita, con Evani alla terza presenza consecutiva come commissario tecnico in panchina. La situazione degli indisponibili è la stessa di quella vista già contro la Polonia.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Donnarumma giocherà in porta, con la difesa costretta agli straordinari. Florenzi non è al meglio ma ci sarà, Acerbi, Bastoni ed Emerson completeranno il reparto. Non si tocca nemmeno il centrocampo, che contro la Polonia ha brillato.

In attacco Berardi scalza il posto da titolare di Bernardeschi, dopo il goal nel secondo tempo contro la Polonia. Belotti non al 100% ma stringe i denti e ci sarà. Per l'ultimo posto non si discute la titolarità di Lorenzo Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

Bosnia decimata dal Covid-19, non mancherà infatti solo Edinz Dzeko, ma anche Turkes, Sehic, Hajradinovic, Hasic, Hodzic e Zeljkovic. Bosnia che tra l'altro non ha ormai più nulla da chiedere alla Nations League.

Probabili formazioni Bosnia-Italia

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.