Probabili formazioni Borussia Mönchengladbach-Manchester City: De Bruyne falso nueve

Alla Puskas Arena di Budapest per via delle norme sugli spostamenti dovuti al Covid, il Borussia prova l'impresa contro il Manchester City.

Uno degli ottavi di finale che sulla carta è più sbilanciato, ma siamo in Champions League e queste previsioni hanno più o meno un valore nullo: il Borussia Mönchengladbach "ospita" sul campo neutro della Puskas Arena di Budapest il colosso Manchester City.

Reduce da una striscia di di 17 vittorie consecutive in tutte le competizioni, il Manchester City affronta l'ottavo contro il Borussia da assoluto favorito, anche se nelle sfide ad eliminazione diretta la squadra di Guardiola ha più volte deluso le attese.

Questo sarà il settimo incontro ufficiale tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City – per entrambi si tratta del maggior numero di gare disputate contro un singolo avversario in una competizione europea.

Il Manchester City è imbattuto contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League (3V, 1N). Il loro precedente incontro nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea ha invece visto prevalere i tedeschi, nei quarti di finale della Coppa UEFA del 1978/79 (risultato aggregato 4-2).

Il Manchester City ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della Champions League per l’ottava stagione consecutiva, la serie più lunga all’attivo per un club inglese – i Citizens proveranno a raggiungere i quarti di finale per la quarta stagione di seguito.

Marco Rose ha pochi dubbi di formazione e va verso lo schieramento della migliore formazione possibile, con Pléa prima punta, supportato da Hofmann, Stindl e Thuram. Diga di centrocampo con Kramer e Neuhaus. In difesa fondamentali soprattutto in fase di spinta i terzini Lainer e Bensebaini.

Guardiola potrebbe mischiare le carte ed ha qualche ballottaggio di formazione in più. De Bruyne torna a disposizione e dovrebbe addirittura giocare da prima punta, con Mahrez e Sterling ai suoi lati. Foden a centrocampo. Mentre i terzini saranno Cancelo e Zinchenko.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Foden, Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling.