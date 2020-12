Probabili formazioni Borussia Dortmund-Lazio: coppia Correa-Immobile

Correa e Immobile formeranno la coppia d'attacco della Lazio sul campo del Borussia Dortmund: in dubbio Caicedo. Tedeschi guidati da bomber Haaland.

La scorsa giornata è toccato alla , stasera potrebbe essere il turno della : il pass per gli ottavi di è solo da staccare e la matematica certezza potrebbe arrivare grazie ad un buon risultato contro il .

I biancocelesti sarebbero sicuramente qualificati in caso di vittoria, ma potrebbero farlo anche con un pareggio o addirittura una sconfitta, eventualità quest'ultima realizzabile a patto che lo batta il . Insomma, con lo stesso risultato dei belgi la qualificazione diverrebbe realtà e conferirebbe un significato completamente diverso al match che si disputerà tra sei giorni all'Olimpico.

Contro il , però, sarà tutt'altro che semplice: dimenticarsi dell'andata trionfale in cui la Lazio superò con un perentorio 3-1 i tedeschi, tramortiti dai colpi di Immobile, Akpa-Akpro e dall'autorete di Hitz. Inutile il sigillo di Haaland, primo pericolo per la difesa capitolina.

Altre squadre

Simone Inzaghi si trascinerà fino alla fine il dubbio Caicedo: l'ecuadoriano non è al meglio e, a meno di colpi di scena, in coppia con Immobile vedremo 'El Tucu' Correa. Marusic dovrebbe spuntarla su Lazzari per giocare sulla fascia destra, mediana di qualità con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati del regista Leiva. Fares sull'out mancino.

Pochi dubbi in difesa e tra i pali, con l'impiego dell'ormai recuperato Strakosha ai danni di Reina, ottimo sostituto dell'albanese durante il forfait di quest'ultimo causato dalla positività al Covid-19.

Detto di Haaland, la Lazio avrà anche altro di cui preoccuparsi: trequarti a cinque stelle con Sancho e Thorgan Hazard in posizione più esterna rispetto al figlio d'arte Giovanni Reyna, appena 18 anni ma con talento da vendere. Delaney in pole su Bellingham per giocare affianco a Witsel, Guerreiro verso il recupero. Out Meunier.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Passlack, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.