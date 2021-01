Probabili formazioni Bologna-Verona: i rossoblù ritrovano Skorupski tra i pali

Bologna e Verona si affrontano nel diciottesimo turno di Serie A. Juric punta su Kalinic in attacco, con Zaccagli e Barak a supporto.

Ancora alla ricerca di quella vittoria che manca dallo scorso 29 novembre, il torna in campo tra le mura amiche del Dall’Ara per sfidare, in un match valido per il diciottesimo turno di , un che anche in questo inizio di stagione si è rivelato essere una delle più belle realtà del campionato.

Sinisa Mihajlovic per l’occasione disegnerà la compagine felsinea con un 4-2-3-1 nel quale, davanti al rientrante Skorupski (fuori da dicembre per un infortunio alla mano destra), saranno De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks a comporre la linea di difesa.

A centrocampo, Svanberg rientra dalla squalifica e si riprendere il suo posto al fianco di Schouten, mentre in attacco Palacio agirà ancora da unica punta, con Orsolini, Soriano e Barrow a supporto.

Ivan Juric si affiderà invece ad un 3-4-2-1 nel quale saranno Dawidowicz, Gunter e Magnani a completare il pacchetto difensivo davanti a Silverstri.

Faraoni e Dimarco si sistemeranno sugli esterni a centrocampo, mentre in mediana agiranno Tameze e Ilic. In avanti, Zaccagni e Barak agiranno da trequartisti alle spalle di Kalinic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic.