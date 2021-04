Probabili formazioni Bologna-Torino: Belotti con Sanabria

Davide Nicola cerca altri punti salvezza dopo il bel successo contro la Roma: Belotti-Sanabria a guidare l'attacco. Felsinei con Sansone e Barrow.

Il Bologna si prepara alla seconda gara consecutiva nel fortino di casa del "Renato Dall'Ara". Dopo il 4-1 allo Spezia, i rossoblù ospitano il Torino in piena bagarre salvezza. I granata, a loro volta, vogliono dare continuità dopo la preziosissima vittoria interna contro la Roma.

Ancora out Sirigu, confermato Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa Izzo e Nkolou completano il pacchetto con Bremer. A centrocampo Rincon e Mandragora, con Singo e Ansaldi sulle fasce. Davanti confermatissimo il tandem Sanabria-Belotti, Verdi mezzala.

Qualche ballottaggio in casa Bologna ma Mihajlovic dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Barrow terminale avanzato, sorretto da Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana il duo Schouten-Svanberg. In difesa Antov e Soumaoro a fungere da perni centrali, Mbaye e Dijks terzini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.