Ultime gare dei trentaduesimi di Coppa Italia: in campo Bologna, Sampdoria e Salernitana

Si chiudono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: si giocano Bologna-Ternana, Crotone-Brescia, Salernitana-Reggina e Sampdoria-Alessandria.

Dopo il turno disputato tra venerdì, sabato e domenica, si concludono oggi i Trentaduesimi di Coppa Italia, turno importante per definire le basi del torneo che nel corso dei prossimi mesi vivrà momenti entusiasmanti.

Sono tre le formazioni di Serie A coinvolte nel programma odierno: il Bologna ospita la Ternana, vincitrice dello scorso Girone C di Serie C, la neopromossa Salernitana ospiterà la Reggina e la Sampdoria se la vedrà contro l'Alessandria, tornata dopo molti anni in Serie B dopo aver vinto ai Playoff.

A completare i Trentaduesimi la sfida tra due recenti conoscenze della massima serie: il Crotone, a caccia del ritorno in Serie A, e il Brescia, che lavora sodo per riabbracciare la massima serie.

I Sedicesimi di finale verranno poi disputati nel mese di dicembre, secondo la composizione del tabellone di questa Coppa Italia, che si concluderà l'11 maggio.

LE PARTITE ODIERNE DI COPPA ITALIA

Crotone-Brescia 17.45

Bologna-Ternana 18.00

Salernitana-Reggina 20.45

Sampdoria-Alessandria 21.00