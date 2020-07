Probabili formazioni Bologna-Napoli: Milik torna titolare

La squadra di Gattuso va in trasferta a Bologna per cercare punti pesanti in chiave Europa. In avanti spazio al polacco, non ci sarà Orsolini.

Temperamento, carisma e determinazione. Queste sono le caratteristiche del Sinisa Mihajlovic e del Gennaro Gattuso allenatore. La voglia, il veleno, come lo chiama Ringhio. Stasera al Dall'Ara - sarà uno scontro di tecnica, ma anche soprattutto di nervi. Una battaglia, con in palio il sogno Europa.

"Sogno" è in realtà una parola più consona per il Bologna che per i partenopei, i quali come obiettivo avrebbero la Champions. Solo che, a 6 giornate dal termine, dista 16 punti. Di fatto, quasi impossibile. Il Bologna invece è a 42, -8 dal settimo, nello slot che ad ora varrebbe i preliminari di .

La sconfitta in casa col e il pareggio con il - maturato solo nel recupero - hanno frenato le ambizioni dei felsinei. Ieri Mihajlovic in conferenza stampa ha strigliato una squadra, chiedendo di "darsi una svegliata", letteralmente. E ne fa le spese Riccardo Orsolini, che come annunciato non giocherà titolare contro il Napoli.

Il suo posto a destra dell'attacco lo prenderà Skov Olsen, anche lui oggetto di alcune critiche. Soriano confermato trequartista, Barrow più a sinistra che da punta ("l'ho preso per giocare centrale, ma per ora fa meglio sull'ala"), Palacio davanti. Con Sansone che cerca spazio.

In difesa pesa l'assenza di Bani, per lui stagione finita. Tomiyasu dovrebbe stringersi e far coppia con Danilo, con Mbaye largo a destra e Dijks a sinistra. Rimane viva anche l'ipotesi Denswil. A centrocampo Dominguez è favorito su Svanberg per far coppia con Medel. Skorupski tra i pali.

Tanti dubbi da sciogliere anche nel Napoli, a partire dal portiere. Meret potrebbe guadagnarsi la maglia da titolare dopo la panchina contro il Milan. In difesa Di Lorenzo e Hysaj sono i candidati principali per giocare sulle fasce, mentre al centro riposerà uno tra Maksimovic e Koulibaly. Manolas unico certo del posto.

A centrocampo possibile opzione Elmas al posto di Fabian Ruiz, per completare il trio con l'intoccabile Diego Demme e Zielinski sul centrosinistra. Potrebbe cambiare del tutto il tridente: Callejon e Mertens potrebbero far spazio a Politano e Milik, mentre Insigne fronteggia la forte concorrenza di un Lozano in crescita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.